Конструкции пролетного строения моста через реку Битцу возвели в Москве

В Москве завершили работы по устройству конструкций пролетного строения нового моста через реку Битцу. Строение входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, указанный участок характеризуется большим количеством искусственных сооружений, одним из которых является 109-метровый мост через реку Битцу, пишет НСН. Специалисты уже полностью выполнили на объекте все пять опор, смонтировали 72 железобетонные балки пролетного строения, а также выполнили устройство правой и левой железобетонных плит, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Общая длина участка МСД от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составляет порядка 11 км, 3,6 км из которых приходится на основной ход, а остальное — на улично-дорожную сеть, уточняет «Москва 24».

Помимо этого, специалисты уже начали возводить четыре эстакады, два тоннеля и три очистных сооружения, отмечает телеканал «360». Кроме этого, на территории оборудуют два наземных пешеходных перехода и один подземный, существующее сооружение реконструируют. Самой длинной на участке МСД станет эстакада в 628,5 м.

Декан НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что программа развития транспортной инфраструктуры Москвы позволяет оптимизировать движение общественного транспорта за счет соединения районов мостами и тоннелями, сообщает сайт aif.ru.

Ранее 6 декабря заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в 2023 году в Москве обновили 34 моста. На них были заменены деформационные швы. Бирюков пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как металлические конструкции постепенно разрушаются, отмечает ИА «Регнум».

В конце ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие несколько лет в Москве планируют построить семь автомобильных и столько же пешеходных мостов. По его словам, за последние 12 лет в городе построили 31 автомобильный мост. В этом году запустили движение по трем из них, сообщает телеканал «Звезда».

22 ноября Собянин рассказал, что велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки построят в Нагатинском Затоне к концу 2024 года. В частности, мост поможет сократить время пути от причала регулярного речного электротранспорта до подземки и обратно, пишет сайт kp.ru.

Ранее в ноябре Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве к 2026 году откроют семь автомобильных мостов через разные реки. В частности, они обеспечат связь магистралей и создадут новые маршруты для передвижения по городу, пишет RT.