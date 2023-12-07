Байден потребовал от республиканцев «не стрелять в колено» Украине

Президент США Джо Байден попросил республиканскую оппозицию не стрелять Украине в колено, затягивая оперативное выделение денежных средств. Об этом 6 декабря он сообщил во время своего телевизионного обращения.

Байден отметил, что республиканцы помимо того, что препятствуют выделению помощи Украине, так и вредят национальной безопасности США.

Американский лидер заявил, что хочет найти компромисс с республиканцами, но в данный момент они не готовы идти навстречу.

Байден заключил, что «история будет сурово судить» тех, кто откажется утвердить его запрос о выделении еще $60 млрд для Украины. Президент выразил надежду, что средства будут выделены до рождественско-новогодних праздников.

6 декабря Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. Он отметил, что первоочередная задача, которая стоит перед конгрессом, — это обеспечение интересов национальной безопасности страны и интересов партнеров.

В среду, 6 декабря, сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с лидерами «большой семерки» необходимость продолжения оказания помощи Украине.

Позднее стало известно, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США, несмотря на заявление Байдена о том, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

В этот же день США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Пакет помощи включает реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские и бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.