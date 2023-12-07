Российские десантники «Ланцетами» уничтожили две РЛС ВСУ в Херсонской области

Российские десантники «Ланцетами» уничтожили две РЛС и мобильную станцию связи в Херсонской области. Об этом 7 декабря сообщило Минобороны России.

Соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ) каждый день уничтожают боевую и специальную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчетами разведывательных беспилотников ВС РФ была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, которая перемещалась по трассе в тылу украинских военнослужащих на правобережье Днепра. Чтобы ее уничтожить, командование одного из соединений ВДВ группировки войск «Днепр» использовало барражирующий боеприпас «Ланцет», запуск которого произвел один из расчетов беспилотной авиации «крылатой пехоты».

В Минобороны заявили, что оператор беспилотника вывел из строя РЛС противника прямым попаданием.

Кроме того, разведчики ВДВ выявили РЛС П-18 на боевой позиции и мобильную станцию связи украинский военных. Их также вывели из строя прямым попаданием боеприпаса «Ланцет».

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 в ДНР и Запорожской области. Также были уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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