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Польский министр случайно столкнулся с британским спецназом на Украине

Declassified UK: польский министр встретил британский спецназ на Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/Cpl Rupert Frere
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Польский министр, находясь на территории Украины весной 2022 года, столкнулся с британским спецназом. Об этом 6 декабря сообщило издание Declassified UK, ссылаясь на журналиста Збигнева Парафьяновича.

Неназванный польский чиновник в марте 2022 года двигался по «серой зоне» между Киевом и Житомиром. Пройдя последний блокпост, как отметил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), он продолжил путь «на свой страх и риск», пишет Парафьянович.

«И кого же мы встретили следующими? Украинских солдат и <…> британский спецназ. В униформе. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — процитировал польского министра журналист.

Кроме этого, Парафьянович добавил, что его собеседник упомянул польских спецназовцев, которые, как предполагается, присутствовали на Украине с самого начала конфликта.

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Ранее, 24 ноября, в Польше назвали амбиции Запада основной причиной гибели украинцев. Обозреватель польского издания Якуб Янек назвал верхом цинизма слова одного из польских депутатов, утверждающего, что граждане Украины тысячами умирают ради того, чтобы страна смогла вступить в Евросоюз.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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