В Новой Москве построят новую детско-взрослую поликлинику

Детско-взрослая поликлиника появится в поселении Рязановское в Новой Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, медучреждение, строительством которого займется инвестор, разместится на Любучанской улице, д. 13. Поликлиника будет рассчитана на 560 посещений за смену, площадь будущего объекта составит 9,2 тыс. кв. м, сообщает сайт aif.ru. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 800 млн рублей. В результате будет создано более 200 рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно планам, объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году, уточняет RT.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет открывать новые рабочие места в разных районах города. Так, уже подписаны два договора, предусматривающие строительство поликлиник, пишет «Москва 24». Еще одна поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в день, появится в районе Бирюлево-Восточное, отмечает НСН.

Также 6 декабря стало известно, что поликлинику в микрорайоне Ковровом в Котельниках достроят к 2025 году. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 20%. Уже завершены монолитные работы. Строители установили окна и заканчивают кирпичную кладку перегородок. После открытия в современном пятиэтажном здании появятся светлые кабинеты, просторные залы ожидания, стоматологическое отделение, зал лечебной физкультуры, кафе и аптечный пункт, сообщает телеканал «360».

2 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, в России с 2024 года начнут переход на электронные медкарты. Мурашко пояснил, что отказ от бумажных медкарт — это новый базовый принцип организации первичного звена. По его словам, электронные документы позволят осуществлять преемственность между уровнями оказания медицинской помощи, отмечает ИА «Регнум».

В ноябре глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве ведется благоустройство территории около поликлиники, расположенной на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное. По его словам, в медучреждении появится необходимое оборудование. Для диагностики и лечения пациентов здесь задействуют более 700 единиц медицинской техники, пишет сайт kp.ru.