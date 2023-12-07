В Подмосковье найден убитым экс-депутат Верховной рады Илья Кива

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива найден убитым в коттеджном поселке в подмосковной деревне Супонево, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Об этом в среду, 6 декабря, сообщило ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области в Telegram-канале.

«Неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого: это экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива», — указывается в сообщении.

По информации источника «Известий», убийца выстрелил в Киву два раза, подойдя к нему со спины. Как добавил источник, первая пуля оказалась в области сердца, следующая попала в голову.

Как отметил журналист Армен Гаспарян в беседе с «Известиями», у Кивы так и не получилось обрести доверие граждан России, поскольку многие из них не смогли забыть радикальные настроения Кивы во время событий 2014 года на Украине.

Украинский Telegram-канал УНИАН со ссылкой на источники подчеркнул, что убийство Ильи Кивы является следствием операции Службы безопасности Украины.

До этого, 13 ноября, Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщалось, что дело рассматривалось в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Британия, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.