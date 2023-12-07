На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом 7 декабря сообщило агентство «РБК-Украина».
По данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
Подробности произошедшего не приводятся.
Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.
6 декабря в городе Днепре (бывший Днепропетровск) на Украине прогремели взрывы. Была объявлена воздушная тревога, в 18:13 (мск) она прекратилась.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности¸ на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.