В момент стрельбы в Рязанской области пострадал мужчина

Очевидец стрельбы в Рязанской области в среду, 6 декабря, рассказал «Известиям», что получил ранение в момент произошедшего инцидента.

«Пробило брючину, пробило подштанники вторые. Я значения не придал <...> Загнал машину в гараж, ворота закрыл, и ушли мы в дом», — отметил он.

Как уточнил очевидец, в момент случившегося он услышал несколько хлопков.

Мужчина добавил, что после полученного ранения он не стал обращаться в больницу.

Ранее в среду источник «Известий» рассказал, что в районе деревни Высокое Рязанской области произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из окна второго этажа дома, стоящего вдоль трассы, его задержали.

В результате инцидента погиб полицейский. Позже было возбуждено уголовное дело, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев взял под контроль ход и результаты расследования.

Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры с места убийства полицейского.