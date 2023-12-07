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Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –14 градусов в Москве 7 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –14 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 7 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –14…–12 градусов. Ночью ожидается до –20.

В Московской области прогнозируют –16…–11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –23.

Ожидается восточный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 765–766 мм рт. ст.

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Ранее, 6 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе были зафиксированы первые 20-градусные морозы.

Накануне заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания.

5 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что морозная погода на большей части России продлится по меньшей мере до конца недели. В тот же день в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры.

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