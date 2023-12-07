Песков указал на противоречия в США по поводу сжигания денег «в топке» Украины

В США на данный момент есть внутренние противоречия по вопросу продолжения сжигания десятков миллионов долларов в конфликте на Украине. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам саммита G7 о продолжении поддержки Киева.

Разговоры на тему помощи Киеву Западом не новы, но в данный момент страны испытывают проблемы с финансированием, отметил он.

«Очевидно, что в настоящий момент прежде всего США испытывают внутренние противоречия в связи, наверное, с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов», — заявил пресс-секретарь, добавив, что существует вероятность, при которой «оставшиеся трезвые головы» в европейских странах посетят противоречия.

6 декабря Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. Он отметил, что первоочередная задача, которая стоит перед конгрессом, — это обеспечение интересов национальной безопасности страны и интересов партнеров.

В этот же день США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Пакет помощи включает реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские и бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.