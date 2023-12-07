Севший в пшеничное поле самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти

Совершивший аварийную посадку на поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» не будут восстанавливать — его разберут на запчасти и спишут в утиль. Об этом «Известиям» рассказали два близких к авиавластям источника.

По словам одного из них, обусловлено это тем, что никто из российских организаций не станет брать на себя ответственность за возвращение самолета в эксплуатацию без проведения необходимых работ по исследованию прочности конструкции воздушного судна. Такие испытания до сих пор никто не проводил, добавил собеседник.

В пресс-службе авиакомпании сказали, что окончательное решение по дальнейшей судьбе лайнера пока не принято, добавив, что перевозчик находится в переговорном процессе со страховой компанией. Речь идет про «АльфаСтрахование».

«Мы исходим из того, что технически восстановление самолета, безусловно, возможно. По крайней мере нам все так говорят, в том числе в авиакомпании», — рассказал «Известиям» замглавы по авиационному и космическому страхованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

По его словам, сейчас в страховой компании занимаются выяснением стоимости и экономической целесообразности восстановления самолета вместе с перевозчиком и другими заинтересованными сторонами. При этом топ-менеджер не исключил, что восстановление конкретно этого самолета (путем его ремонта на месте с эвакуацией или разборки-сборки) может оказаться в нынешних условиях слишком дорогим и экономически нецелесообразным.

В пресс-службе Росавиации сообщили «Известиям», что специалисты агентства не проводили оценку перспектив восстановления летной годности севшего в пшеничном поле самолета «Уральских авиалиний», потому что расследование еще продолжается.

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Утильные истории: севший в пшеничном поле самолет разберут на запчасти