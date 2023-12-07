Сильный туман и ухудшение видимости прогнозируются в Москве 7 декабря

Сильный туман и видимость до 700 м ожидается в Москве в ночь на четверг. Об этом 6 декабря ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 1:00 до 9:00 часов 7 декабря местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что спасатели рекомендуют водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между транспортными средствами и не прибегать к резким маневрам, таким как обгон, перестроение и опережение.

Ранее, 5 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что морозная погода на большей части России продлится по меньшей мере до конца недели. В тот же день в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры.