Минобороны России 7 декабря рассказало о новых героических подвигах и поступках военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как отметили в военном ведомстве, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) под командованием сержанта Алексея Зеленина уничтожил минометные расчеты, бронемашины и личный состав украинской армии.

Расчет САУ выполнял боевую задачу по уничтожению техники украинских боевиков в ходе их наступления. При выполнении огневой задачи бойцы Алексея Зеленина подверглись ответному артиллерийскому удару со стороны противника, который пытался подавить огонь российской артиллерии.

Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, находясь под огнем украинских националистов, Зеленин принял решение продолжить выполнять огневую задачу без смены позиции. В результате точной стрельбы расчетом САУ противник был подавлен.

По информации Минобороны, действуя грамотно и смело, сержант Зеленин вывел установку с подчиненным расчетом на запасную огневую позицию, обеспечив дальнейшее успешное выполнение боевой задачи по уничтожению украинских националистов. Личное мужество и профессионализм сержанта Алексея Зеленина позволили сохранить боеспособность САУ и не допустить потерь среди личного состава расчета.

Кроме того, Министерство обороны отметило и работу старшего лейтенанта Руслана Шайхутдинова, который руководил обороной мотострелкового подразделения на одном из опорных пунктов российских войск.

Как рассказали в ведомстве, ВСУ постоянно атаковали позиции подразделения малыми группами пехоты. Грамотно оценив обстановку, Шайхутдинов руководил действиями подчиненных, не демаскируя позиции основных огневых средств, а также организовал скрытное оборудование запасных позиций.

Противник, не добившись успеха, перешел в атаку при поддержке артиллерии и бронированной техники. Старший лейтенант, несмотря на артобстрел, грамотно распределил огневые задачи и организовал маневр огневых средств подразделения с постоянной сменой позиций, что позволило отразить 11 атак противника и нанести ему значительные потери в живой силе и технике.

Благодаря мужеству и умелому руководству старшего лейтенанта Руслана Шайхутдинова, рубеж обороны российских мотострелков был удержан, противник понес значительные потери, добавили в Минобороны.

Накануне оборонное ведомство показало работу артиллеристов группировки войск «Центр», которые уничтожили колонну подвоза боеприпасов и личного состава подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне СВО.

Ранее, 5 декабря, на херсонском направлении расчеты РСЗО «Град» российских войск нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра. Украинские позиции на правобережье Днепра были выявлены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточнили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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