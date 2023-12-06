Министры иностранных дел G7 назвали сумму предоставленной гумпомощи Палестине

Министры иностранных дел стран «большой семерки» в среду, 6 декабря, сообщили, что с начала палестино-израильского конфликта «группа семи» (G7) предоставила более $600 млн в качестве помощи гражданам Палестины. Текст заявления глав МИД G7 опубликован на сайте японского дипломатического ведомства.

«Начиная с 7 октября 2023 года, мы [страны G7] предоставили более $600 млн на оказание помощи палестинскому народу», — указывается в документе.

Как уточняется в заявлении, помощь осуществлялась в том числе через Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее, 29 ноября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что частный сектор должен помочь с поставкой товаров первой необходимости в сектор Газа. По его словам, поддержка частного сектора необходима для того, чтобы пополнить опустевшие магазины в палестинском анклаве, а также помочь с товарами первой необходимости.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.