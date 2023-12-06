Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО после победы в СВО
Мир
В МИД РФ высказались за укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии
Мир
В ХАМАС заявили о тысячах тел погибших под завалами в секторе Газа
Мир
США сообщили о планах размещения в секторе Газа международных сил безопасности
Мир
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева
Мир
Лидеры G7 заявили о неизменности своей позиции по Тайваню
Мир
США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн
Мир
Генсек ООН предрек обрушение общественного порядка в секторе Газа
Мир
Британцев предупредили о проблемах с отоплением на Рождество из-за высоких цен
Мир
Украина получила от ЕС в 2023 году 480 тыс. снарядов вместо 1 млн
Мир
Турция рассчитывает на поставки F-16 в случае одобрения заявки Швеции в НАТО
Мир
Суд Ирана обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани
Мир
В парламенте Франции заявили о недобросовестной конкуренции со стороны Украины
Мир
Полянский обвинил Запад в игнорировании гуманитарной катастрофы в Газе
Мир
Путин назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими

В МИД РФ высказались за укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии

МИД РФ: растущая активность НАТО требует безопасности Абхазии и Южной Осетии
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарастающая активность НАТО в Черноморском регионе требует продолжения укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии. Об этом 6 декабря сообщается на сайте МИД РФ.

К такому выводу во внешнеполитическом ведомстве пришли по итогам раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД), состоявшегося 5 и 6 декабря.

«Необходимость дальнейшего укрепления безопасности Сухума и Цхинвала продиктована нарастающей активностью НАТО в Черноморском регионе, реализацией планов по военному освоению альянсом Грузии, накачиванием этой страны современными видами вооружений», –– говорится в сообщении МИДа.

Участниками дискуссий выступили представители Грузии, Абхазии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Евросоюза. Российскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Большой всплеск: учения Sea Breeze не вышли на расчетную мощность
Почему реальный масштаб международных маневров не соответствует заявленному

Еще в июле в Абхазии заявляли о напряженности в Черноморском регионе в связи с начавшимися в Грузии военными учениями с участием стран — членов Североатлантического альянса. Как отметили в МИД Абхазии, действия НАТО в последние годы сопровождаются укреплением грузинского военного потенциала.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023