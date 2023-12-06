В МИД РФ высказались за укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии
Нарастающая активность НАТО в Черноморском регионе требует продолжения укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии. Об этом 6 декабря сообщается на сайте МИД РФ.
К такому выводу во внешнеполитическом ведомстве пришли по итогам раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД), состоявшегося 5 и 6 декабря.
«Необходимость дальнейшего укрепления безопасности Сухума и Цхинвала продиктована нарастающей активностью НАТО в Черноморском регионе, реализацией планов по военному освоению альянсом Грузии, накачиванием этой страны современными видами вооружений», –– говорится в сообщении МИДа.
Участниками дискуссий выступили представители Грузии, Абхазии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Евросоюза. Российскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
Еще в июле в Абхазии заявляли о напряженности в Черноморском регионе в связи с начавшимися в Грузии военными учениями с участием стран — членов Североатлантического альянса. Как отметили в МИД Абхазии, действия НАТО в последние годы сопровождаются укреплением грузинского военного потенциала.