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США сообщили о планах размещения в секторе Газа международных сил безопасности

Госдеп США: в сектор Газа могут быть направлены международные силы безопасности
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Фото: Global Look Press/Khaled Omar
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Вашингтон в данный момент обсуждает со своими партнерами возможное размещение международных сил безопасности в секторе Газа. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

«Относительно [направления в сектор Газа] международных сил безопасности, мы [США] проводим эти обсуждения вместе с нашими союзниками и партнерами по региону», — указал он.

Как отметил Миллер, США заинтересованы в обеспечении безопасности палестинцев, находящихся в Газе.

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5 декабря израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после завершения палестино-израильского конфликта сектор Газа должен быть демилитаризован исключительно Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Нетаньяху также подчеркнул, что при этом ни один субъект международных отношений не может принимать участие в этом процессе.

Ранее в этот день начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские военные начали третью фазу наземной операции в секторе Газа, армия окружает город Хан-Юнис на юге анклава.

4 декабря ЦАХАЛ призвала жителей Хана-Юниса эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. Официальный представитель военных Авихай Эдри напомнил, что армия возобновила активные действия против палестинского движения ХАМАС и других «террористических организаций в анклаве».

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись более чем 200 заложниками, однако, по израильским официальным данным, в анклаве всё еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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