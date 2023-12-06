Прощание с народной артисткой Татьяной Владимировой пройдет 8 декабря в Москве

В Москве в церкви Иоанна Воина на Якиманке 8 декабря состоится прощание с народной артисткой России, ведущей актрисой театра Et Cetera Татьяной Владимировой. Об этом 6 декабря сообщили в Telegram-канале театра.

«Прощание с Татьяной Юрьевной Владимировой состоится 8 декабря. С 12:00 до 14:00 — отпевание и прощание в храме «Церковь Иоанна Воина на Якиманке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артистку кремируют. Поминки пройдут в театре Et Cetera.

5 декабря народный артист РСФСР, руководитель театра Et Cetera Александр Калягин выразил соболезнования в связи со смертью коллеги по цеху Татьяны Владимировой. Он выразил благодарность за ее блистательные роли, а также за то, что она была для всего коллектива театра «нравственным ориентиром, эталоном интеллигентности и мудрости».

О смерти народной артистки России руководство театра сообщило ранее в этот день. Причина кончины не уточнялась.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. В 1973-м она окончила Школу-студию МХАТ. С 1993 года артистка служила в Et Cetera, играя в спектаклях «Дядя Ваня», «Лекарь поневоле», «Смуглая леди сонетов», «Дон Кихот». Владимирова также снялась в 20 картинах, в том числе в фильме Алексея Германа – младшего «Довлатов» и сериале «Теория вероятности».