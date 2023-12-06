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Al Jazeera сообщил о сбитом ВМС США беспилотнике на юге Красного моря

Al Jazeera: эсминец ВМС США сбил летевший к нему БПЛА на юге Красного моря
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Фото: REUTERS/U.S. Navy/Bill Mesta/Handout
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Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Mason сбил летевший в его направлении беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в южной части Красного моря. Об этом 6 декабря сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного чиновника из Пентагона.

«Эсминец Mason сбил летевший к нему беспилотник во время движения в южной части Красного моря», — передал телеканал слова своего собеседника.

Кроме того, согласно полученной информации, выпуск БПЛА был зафиксирован из Йемена, с территории, подконтрольной мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы).

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Ранее, 3 декабря, йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, атаку отразили военные корабли США и Израиля. Отмечается, что атака произошла после того, как управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности дронов и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

До этого, 26 ноября, издание The Atlas News со ссылкой на информационно-аналитическую фирму Ambrey сообщало о захвате нефтяного танкера Central Park, связанного с Израилем, у побережья Йемена. В Ambrey заявили о приближении к танкеру «восьми человек на двух лодках в военной форме».

Компания также сообщила, что якобы поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее угрожали атаковать танкер, если он не направится в порт Ходейда.

Позже, 27 ноября, две баллистические ракеты были запущены с территории Йемена в направлении корабля американских ВМС США Mason после того, как он прибыл на помощь захваченному танкеру Central Park.

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