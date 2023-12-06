Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Отношения РФ с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вышли на беспрецедентно высокий уровень, в настоящее время эта страна является главным торговым партнером России в арабском мире. Об этом 6 декабря заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Сегодня наши отношения, благодаря вашей позиции, вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в 2022 году товарооборот между двумя странами увеличился почти на 68%, а в текущем году цифра должна быть даже больше. Также он отметил, что продвигается и промышленная кооперация — на территории ОАЭ и в России создаются некоторые производства, реализуются крупные проекты в нефтегазовой сфере, страны сотрудничают по линии ОПЕК+.

Также Россия придает важное значение гуманитарным связям между двумя государствами. С ОАЭ развиваются туристические обмены: в 2022 году Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) посетили почти 1 млн туристов из РФ, указал глава государства.

«Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма», — добавил президент РФ.

В свою очередь Аль Нахайян отметил, что показатель торгового ненефтяного оборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией за прошлый год вырос на 109%. Он заявил, что ОАЭ являются крупнейшим партнером России в регионе Ближнего Востока и крупнейшим инвестором в ее экономику. И рассчитывают на продолжение сотрудничества в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях.

Российский лидер прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом ранее в этот день. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. В церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ. По случаю приезда в страну Путина небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага.

По окончании переговоров с лидером ОАЭ в этот же день президент России отправился в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде у Путина проходят переговоры с главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посещал ОАЭ.