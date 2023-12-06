Зарезавшего брата жителя Тольятти приговорили к шести годам колонии
Суд в городе Тольятти Самарской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве своего брата. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что обвиняемый, находясь у себя дома, нанес своему родственнику два удара ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался, пишет НИА «Самара».
«Судом при рассмотрении уголовного дела принято во внимание, что причиной нанесения телесных повреждений стал семейно-бытовой конфликт между родственниками, вызванный длительным аморальным поведением потерпевшего», — говорится в сообщении ведомства.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.
В октябре сообщалось, что Красноярский суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который дважды пытался убить свою жену.