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Еще два десятка детей-сирот получили квартиры в Пензе

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В Пензе ключи от своих квартир получили два десятка горожан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает городская администрация.

«Ключи получили жители Пензы, право которых на обеспечение жилым помещением наступило до 7 февраля 2021 года. Всего к концу 2023 года планируется обеспечить жильем 122 представителя данной категории граждан», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», на приобретение жилья для детей-сирот предусмотрели 360,4 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета.

В настоящее время в списке на предоставления жилья находятся 409 человек, право на получение ключей уже наступило для 277 из них.

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