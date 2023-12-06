«Известия» публикуют кадры из поселка, где был убит Кива

В подмосковном загородном клубе, где произошло убийство экс-депутата Верховной рады Украины Илья Кивы, дежурят журналисты. Видеозапись с места 6 декабря передал корреспондент «Известий».

У пропускного пункта при въезде на закрытую территорию находятся съемочные группы — дежурят операторы с телекамерами.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что тело политика было обнаружено в парке в Одинцовском районе Московской области сотрудниками близлежащего отеля. Смерть наступила примерно в 15:00 мск, за 10 минут до того, как тело был найдено. По словам источника, экс-депутат рады лежал на снегу в крови. На его голове была обнаружена рана на правом виске, а также гематома на левой части лица.

О том, что в подмосковном Одинцово было обнаружено тело Кивы, стало известно 6 декабря. Труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу.

В этот же день спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной рады. Сообщая об убийстве Кивы, агентство Reuters отметило, что ответственность за него несет Служба безопасности Украины (СБУ). По факту убийства Кивы в СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело. К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

В ноябре текущего года Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.