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Госдума полностью запретила школьникам пользоваться смартфонами на уроках

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит запрет использования смартфонов на уроках в школе. Об этом в среду, 6 декабря, сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

«Приняты изменения в закон «Об образовании»: запрещено использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев)», — сообщил в то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, принятия подобной меры просили учителя и родители. В результате ее реализации повысится качество образования детей, отметил политик. Одновременно с этим в школы возвращен урок труда как обязательный предмет.

Звонок на перемене: телефоны на школьных уроках запретят уже в январе
В Госдуме рассчитывают окончательно принять законопроект в осеннюю сессию

Новые поправки устанавливают обязанность обучающихся «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий», следует из опубликованного документа. Далее законопроект будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

В Госдуму его внесли в конце октября. Тогда же соавтор поправок — председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина — отмечала, что нормы о запрете использования школьниками гаджетов во время уроков предполагают исключения.

В начале октября сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.

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