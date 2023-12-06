Госдума полностью запретила школьникам пользоваться смартфонами на уроках

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит запрет использования смартфонов на уроках в школе. Об этом в среду, 6 декабря, сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

«Приняты изменения в закон «Об образовании»: запрещено использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев)», — сообщил в то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, принятия подобной меры просили учителя и родители. В результате ее реализации повысится качество образования детей, отметил политик. Одновременно с этим в школы возвращен урок труда как обязательный предмет.

Новые поправки устанавливают обязанность обучающихся «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий», следует из опубликованного документа. Далее законопроект будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

В Госдуму его внесли в конце октября. Тогда же соавтор поправок — председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина — отмечала, что нормы о запрете использования школьниками гаджетов во время уроков предполагают исключения.

В начале октября сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.