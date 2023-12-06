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Инфекционист Малышев заявил, что при микоплазменной инфекции может быть кашель

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Врач-инфекционист Николай Малышев 6 декабря рассказал, что к кардинальным симптомам микоплазменной инфекции относятся кашель с насморком, повышение температуры и интоксикация.

«Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи всё заканчивается более-менее нормально», — сказал он в беседе с РБК.

Врач указал, что прививки от микоплазменной инфекции нет.

В свою очередь, его коллега, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что микоплазмоз давно известен и хорошо изучен, добавляет «Газета.Ru». По его словам, в целом заболевание протекает благоприятно, но если у человека есть иммунодефицитное состояние или хронические заболевания, то возможно осложнение.

«Однако говорить о том, что существует высокий процент летальных исходов, на мой взгляд, несправедливо», — заключил ученый.

Болеют дети: в России выросло число случаев микоплазменной пневмонии
Вспышку этой болезни недавно зафиксировали в Китае

Ранее в этот день научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, что микоплазменная инфекция отличается от бактерий и вирусов тем, что не имеет клеточной стенки в мембранах и легко проникает внутрь клеток, становясь внутриклеточным организмом и приобретая устойчивость к антибиотикам.

До этого, 5 декабря, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Отмечалось, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае.

22 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о появлении кластеров пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. Позже, 1 декабря, о случаях заболевания микоплазменной пневмонией сообщили в Германии, а 2 декабря в Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в КНР не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Она указала, что на данный момент неясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.

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