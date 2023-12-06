Политолог предрек Украине нехватку денег и боеприпасов

Соединенные Штаты продолжат выделять Украине средства, но в гораздо меньшем объеме, чем это нужно Вооруженным силам Украины (ВСУ). Поэтому Киев ожидает нехватка денег и боеприпасов. Такой прогноз политолог-американист Малек Дудаков сделал в среду, 6 декабря.

«Все последние транши составляют лишь считанные десятки или сотни миллионов долларов. Аппаратчики Белого дома и Пентагона уже вынуждены сокращать помощь из-за того, что конгресс не выделяет новые транши», — рассказал американист в разговоре с Lenta.Ru.

При этом Дудаков отметил, что в каком-то объеме помощь может продолжаться еще довольно долгое время.

«Даже если конгресс не согласует новые украинские бюджеты, Пентагон может поставлять что-то из своих запасов. Поэтому ожидать того, что полностью все транши прекратятся, не стоит. Но, конечно, их объем будет очень небольшим», — объяснил он.

Эксперт добавил, что согласование новых траншей для Украины произойдет только после рождественских каникул.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин в ходе украино-американской пресс-конференции заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи выразил уверенность, что США уже скоро бросят Украину, передает НСН. Киев получил уже много различных американских вооружений, и в случае продолжения данных поставок возникнет угроза национальной безопасности самих Соединенных Штатов, отметил политик.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.