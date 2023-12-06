Житель Ульяновской области ожидает суда за гибель велосипедиста в ДТП

В Ульяновской области ожидает суда 63-летний житель села Ореховка, который насмерть сбил на машине велосипедиста. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 3 июля 2023 года в поселке Новоспасское 63-летний мужчина за рулем «Лады Калина» допустил наезд на велосипедиста, который двигался по встречной полосе. Пострадавший скончался в больнице.

Как выяснилось, в момент наезда автомобилист находился в состоянии опьянения. Кроме того, он не имеет водительских прав, пишет ulpravda.ru.

«Выяснено, что в июне текущего года он приобрел наркотическое средство марихуана, часть которого продал знакомому подростку», — также добавляют в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления ТС»).

Также его признали виновным по ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в значительном размере»), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего»), п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего»).