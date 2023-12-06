Глава ЛНР назвал экс-депутата Попова желанной мишенью для украинских силовиков

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что погибший при подрыве автомобиля в Луганске экс-депутат Народного совета региона третьего созыва Олег Попов был желанной мишенью для украинских спецслужб.

Он отметил, что Попов внес значимый вклад в разработку законодательной базы республики.

«С первых дней существования ЛНР Олег Попов встал на ее защиту, сражался в рядах народного ополчения. Он был желанной мишенью для украинских силовиков <…> Сегодняшний взрыв стал роковым», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что это не первое покушение на экс-депутата.

«Первое покушение Олег Николаевич пережил 20 сентября 2022 года. Тогда заказчиком выступила СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.), но попытка не удалась: исполнитель был задержан в ходе операции наших спецслужб», — указал Пасечник.

Он отметил, что в настоящее время следователи и криминалисты работают над установлением всех обстоятельств происшествия. Пасечник добавил, что согласно предварительным данным, Попов стал жертвой «очередного террористического акта, организованного преступным киевским режимом». При этом Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки по факту гибели Попова.

Глава ЛНР также выразил соболезнования родным и близким экс-депутата.

Ранее в этот день глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о ранении Попова в результате взрыва автомобиля в Луганске. «Известия» тогда же показали кадры с места покушения.

Позже минздрав ЛНР сообщил о гибели человека, находившегося во взорванном автомобиле. В ведомстве уточнили, что личность погибшего предстоит установить правоохранителям. После этого депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своем Telegram-канале подтвердил гибель Попова. Он отметил, что это было уже второе покушение на политика.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.