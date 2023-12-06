Более 6,5 млн жителей Великобритании столкнутся с проблемами отопления своих домов на Рождество из-за роста стоимости жизни в стране, сообщила 6 декабря благотворительная организация Money Advice Trust.

Кроме того, на фоне роста цен в стране 24,3 млн британцев (40%) планируют прибегнуть к кредитам для покупки подарков на Рождество, эта цифра возрастает до 66% для людей, у которых уже есть долги. Еще 12,1 млн (25%) планируют использовать для этого кредитную карту.

Вместе с этим 14,1 млн жителей Великобритании (30%) сократят количество приобретаемых подарков, а 2,7 млн придется выбирать между покупкой подарков и едой. Исследование было проведено по запросу подведомственной Money Advice Trust благотворительной организации National Debtline, которая предоставляет бесплатные консультации по вопросам долгов.

«В это Рождество стоимость жизни будет ощущаться больше, чем когда-либо, поскольку миллионы людей изо всех сил пытаются отапливать свои дома, а многие испытывают проблемы с деньгами в одиночестве, чувствуя, что им не к кому обратиться за помощью», — отметил Дэвид Чидл, исполняющий обязанности исполнительного директора Money Advice Trust.

В ноябре миллионы семей в Британии начали отключать холодильники ради экономии. Всё больше британцев не могут позволить себе хранить свежие продукты из-за растущих счетов, около 2 млн домохозяйств выключают холодильники или морозильные камеры, чтобы сэкономить средства.

В сентябре норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономики Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии начали испытывать большие трудности после введения антироссийских санкций и отказа от дешевых российских энергоносителей.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.