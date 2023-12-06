Генсек ООН предрек обрушение общественного порядка в секторе Газа

Общественный порядок в секторе Газа в ближайшее время может окончательно рухнуть из-за постоянных бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и отсутствия возможности доставки в анклав гуманитарной помощи. Об этом в среду, 6 декабря, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«В условиях постоянных бомбардировок всех областей сектора Газа и в отсутствие убежищ или предметов первой необходимости я ожидаю, что общественный порядок [на территории анклава] скоро полностью рухнет», — говорится в письме Гутерриша председателю Совета Безопасности всемирной организации.

Он подчеркнул, что в текущих условиях наращивание поставок гумпомощи для населения сектора Газа, как того требует принятая в ноябре резолюция Совбеза ООН, становится невозможным. По словам Гутерриша, всё это приведет к необратимым последствиям как для самих палестинцев, так и для безопасности всего ближневосточного региона.

Ранее в этот день верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа «апокалиптической». Он подчеркнул, что сейчас 1,9 млн из 2,2 млн жителей палестинского анклава были вытеснены в «постоянно уменьшающиеся и чрезвычайно перенаселенные места на юге Газы в антисанитарных и нездоровых условиях».

До этого в среду самолет МЧС России доставил для населения сектора Газа очередную, тринадцатую партию гумпомощи. С момента начала отправки спецбортов ведомства палестинцам было передано 315 т гуманитарного груза.

Днем ранее во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов ЦАХАЛ. Кроме того, представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям ООН Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

15 ноября Совбез ООН принял резолюцию Мальты по палестино-израильскому конфликту, за нее проголосовали 12 стран. В документе, в числе прочего, указывается на необходимость установления в секторе Газа гуманитарных коридоров и пауз.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.