Охрану хвойных деревьев усилят на территории Коми

В лесах Республики Коми усилят охрану хвойных молодняков в период новогодних праздников. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на приказ, подписанный министром природы и охраны окружающей среды региона Екатериной Киселевич.

Согласно документу, в Коми утвержден план по предотвращению рубки хвойных и определены нормы по продаже елей и других деревьев хвойных пород в период новогодних праздников.

До 10 декабря также будут определены места, где вырубить ели можно будет законно. Мера направлена на предотвращение массовой вырубки хвойного молодняка.

Также планируется создать мобильные группы, в которые в том числе войдут сотрудники правоохранительных органов, с целью недопущения вырубки и транспортировки незаконно заготовленных деревьев.