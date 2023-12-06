Что известно об убийстве экс-депутата рады Ильи Кивы. Главное

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы было обнаружено в Подмосковье 6 декабря. Об этом сообщил Telegram-канал «Экстренный вызов 112». О подробностях произошедшего читайте в материале «Известий».

Убийство Ильи Кивы

Тело политика нашли в снегу на территории парка Велич в Одинцово. Его обнаружила сотрудница гостиницы. Женщина вызвала скорую, однако прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть Кивы.

По информации пресс-службы ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области, неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ран политик скончался на месте. На данный момент ведется расследование, к нему подключена группа наиболее опытных криминалистов и следователей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов также подтвердил, что Кива был убит. До этого украинский Telegram-канал УНИАН со ссылкой на источники сообщил, что бывший депутат рады был ликвидирован Службой безопасности Украины (СБУ). С похожим заявлением выступило информационное агентство Reuters.

За две недели до смерти экс-депутат рады рассказал «Известиям», что на Украине уже несколько лет действует наркокартель «Химпром». По его словам, эта преступная группировка производит огромное количество синтетических наркотиков, которые распространяются не только внутри страны, но и на территории стран Евросоюза и СНГ.

Кива сообщил, что с 2019 года «Химпром» является частью украинской государственной системы. Он получает поддержку от силовых структур, в деятельности группировки напрямую участвуют сотрудники Службы Безопасности, Главного управления разведки (ГУР) и Верховной рады.

Как утверждал Кива, наркотики производятся на украинских фабриках в промышленных масштабах, оборот исчисляется в сотнях килограммов ежедневно. Он также указал, что пути поставок этой продукции в другие страны прокладывали сотрудники госаппарата и силовых структур.

Так, по словам Кивы, всё это происходило еще в 2016 году, когда он занимал должность главы Департамента противодействия наркопреступности. В тот момент «Химпром» курировал бывший полковник СБУ Александр Леон. Основные производственные мощности преступной группировки находились в Днепропетровской области. Со временем к этому бизнесу присоединились нынешний глава ГУР Украины Кирилл Буданов и заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили.

Экс-депутат рады также указал на участие мэра Киева Виталия Кличко в распространении наркотиков. Кроме того, Кива обвинил градоначальника в сутенерстве. Он заявил, что Кличко владеет сетью публичных домов, которые работают в украинской столице на протяжении десятилетий. При этом правоохранительные органы закрывают глаза на его незаконную деятельность.

Илья Кива — биография

Илья Кива родился в 1977 году в Полтаве. До прихода в политику он занимал должности в государственных компаниях, а также работал в полиции. С октября 2015 года по май 2016 года он был руководителем Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, а в 2016-2017 — советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Впоследствии Кива возглавил Социалистическую партию Украины, однако в 2021 году был из нее исключен.

В начале 2022 года политик переехал в Испанию, а оттуда в Россию. Он регулярно выступал с критикой в отношении киевского режима. В апреле того же года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против Кивы санкции.