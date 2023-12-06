Турция рассчитывает на поставки F-16 в случае одобрения заявки Швеции в НАТО

Турция рассчитывает на ускорение со стороны США решения по вопросу поставок в страну истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки Швеции в НАТО. Об этом 6 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пусть наши коллеги в США успешно проведут вопрос поставок Турции F-16 через конгресс одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО парламентом Турции. Давайте сделаем эти шаги одновременно», — приводит агентство Anadolu его слова.

Ранее, 2 декабря, Эрдоган заявил журналистам, что США отправляют Греции истребители F-16, однако отказываются поставлять их Турции, несмотря на то что Анкара заплатила за них.

До этого, 20 ноября, в МИД Турции заявили, что страна надеется на закупку американских F-16 без каких-либо условий со стороны США. Агентство Reuters 16 октября сообщило, что Анкара готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение F-16.

До этого, в июле, президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с Эрдоганом, заявлял, что поставка Турции F-16 отвечает американским интересам.

29 ноября глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём перед началом встречи глав МИД стран Североатлантического альянса. Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение ближайших нескольких недель. Ранее, 28 ноября, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что Швеция вступит в НАТО до Рождества, которое празднуется по католической и протестантской традиции 25 декабря.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединились к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.