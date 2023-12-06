Реклама
Прямой эфир
Мир
Суд Ирана обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани
Мир
В парламенте Франции заявили о недобросовестной конкуренции со стороны Украины
Мир
Полянский обвинил Запад в игнорировании гуманитарной катастрофы в Газе
Мир
Путин назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими
Общество
Царёв рассказал об осведомленности Кивы о том, что на него охотятся спецслужбы Киева
Мир
В Белом доме назвали приемлемость для Украины основой переговоров с РФ
Общество
Генпрокуратура направила в суд дело о подготовке убийства журналиста Соловьева
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели экс-депутата парламента ЛНР
Мир
ЕК запланировала проект по созданию в ЕС единого оборонного рынка
Мир
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Происшествия
В Подмосковье нашли труп бывшего нардепа рады Ильи Кивы
Происшествия
Три человека пострадали в Донецке из-за атаки БПЛА
Происшествия
Минздрав ЛНР сообщил о гибели человека при взрыве авто в Луганске
Мир
Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Режим повышенной готовности ввели в Твери из-за аварийного состояния дома

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Твери ввели режим повышенной готовности из-за аварийного состояния дома в центре города. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на соответствующее постановление горадминистрации.

Речь идет о доме № 18 по улице Достоевского. На случай возникновения ЧС с 5 декабря городские службы приведены в состояние повышенной готовности.

До 15 декабря ответственным структурам предстоит изыскать средства на техническое обследование здания и составить списки людей, нуждающихся в предоставлении другого жилья.

Обследование аварийного дома планируется завершить до 29 января 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023