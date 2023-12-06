Режим повышенной готовности ввели в Твери из-за аварийного состояния дома

Власти Твери ввели режим повышенной готовности из-за аварийного состояния дома в центре города. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на соответствующее постановление горадминистрации.

Речь идет о доме № 18 по улице Достоевского. На случай возникновения ЧС с 5 декабря городские службы приведены в состояние повышенной готовности.

До 15 декабря ответственным структурам предстоит изыскать средства на техническое обследование здания и составить списки людей, нуждающихся в предоставлении другого жилья.

Обследование аварийного дома планируется завершить до 29 января 2024 года.