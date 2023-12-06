У пары капибар в Ленинградском зоопарке появились детеныши

У капибар Ермака и Кайсы из Ленинградского зоопарка появились детеныши. Об этом 6 декабря рассказал Telegram-канал зоосада.

Четыре малыша, три мальчика и одна девочка родились 25 сентября. Посетители зоопарка уже могут увидеть их в павильоне «Тропический дом».

«Малыши уже вовсю едят корм для взрослых животных: салат айсберг, черноплодную рябину, тыкву, яблоки, пророщенные зерна, сено, веточки и свежую траву. Однако основой их рациона до 3–4 месяцев остается молоко матери», — рассказали в зоосаде.

Ранее, 2 декабря, детенышу панды из Московского зоопарка подарили новый манеж, украшенный морковками и стволами бамбука. Животное стало весить 6,5 кг, у него прорезались шесть зубов.