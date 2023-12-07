Подведены итоги международного форума BRICS+ Fashion Summit в Москве

В Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit, в котором приняли участие дизайнеры, основатели брендов, представители легкой промышленности и эксперты более чем из 60 стран мира. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Основная программа проходила в концертном зале «Зарядье» и в «Паркинг Галерее». Гостями мероприятия и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 млн человек.

«В шоуруме для бизнеса были представлены коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. Профессиональные покупатели отметили высокий уровень организации события. Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 млн рублей», — рассказала Сергунина.

В деловой части саммита приняли участие более 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Их выступления посмотрели 12 тыс. человек. Самими популярными стали пленарные сессии, посвященные масштабированию модных предприятий на новые рынки, а также методикам подготовки профильных специалистов и использованию современных технологий в отрасли.

Параллельно в рамках форума прошел образовательный интенсив — всего 98 сессий от профессионалов.

Кроме того, в Российской государственной библиотеке, Доме Пашкова, ГУМе, Государственном Историческом музее, на Патриарших прудах и других площадках состоялось 14 модных показов. Модели представили более 300 образов, созданных стилистами и визажистами.

Также в столице прошли мастер-классы, лекции и тематическая выставка. В центре креативных индустрий «Артплей» организовали фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.