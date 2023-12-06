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Подрядчика на содержание дорог в 2024 году определили в Липецкой области

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В Липецкой области определили подрядчика, который займется содержанием автодорог в 2024 году. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Все три контракта получило ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Предприятие не стало снижать цену на торгах, таким образом, общая итоговая стоимость оказываемых услуг составила 1,8 млрд рублей. В настоящее время контракты находятся на стадии подписания.

Согласно документации, подрядчику предстоит следить за дорогами в 18 районах региона в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Как уточняет информагентство, в перечень работ входят очистка полосы от мусора, уборка снега, покос травы, устранение мелких повреждений, покраска ограждений, наблюдение за работой светофоров и освещения и другое.

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