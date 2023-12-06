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Полянский обвинил Запад в игнорировании гуманитарной катастрофы в Газе

Полянский: западные страны в упор не видят гуманитарную катастрофу в Газе
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Фото: Global Look Press/Ahmed Zakot
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Западные страны в упор не видят гуманитарную катастрофу в Газе, предпочитая собирать встречи СБ ООН по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в среду, 6 декабря, на заседании Совбеза всемирной организации, посвященном ситуации на Украине.

«Им [Западу] важно любыми уловками поддерживать украинскую тему в Совете Безопасности на плаву. А для этого надо время от времени собирать нас в этом зале. Даже если это выглядит цинично на фоне того, что эти самые страны в упор по-прежнему не видят разворачивающуюся настоящую гуманитарную катастрофу, вызванную действиями Израиля в секторе Газа», — отметил Полянский.

Первый зампостпреда заявил: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, что «сектор Газа превратился в кладбище для детей». Однако Полянский подчеркнул, что это «по извращенной логике западных стран» не повод для обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН, поскольку невыгодно в геополитическом плане.

Полянский заявил, что, несмотря на то что Запад собирает СБ ООН по ситуации на Украине, на самом деле «на украинцев им абсолютно наплевать».

«Это проявилось <...> в апреле прошлого года <...>, когда самонадеянно отговорили главу киевского режима подписывать уже парафированный проект мирного договора с Россией. Сегодня в Киеве откровенно кусают локти», — подытожил дипломат.

«Западники готовы на всё, лишь бы украинский сюжет был в центре внимания»
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — о реформе Совбеза, перспективах зерновой сделки и расследовании диверсий на «Северных потоках»

В ноябре Полянский указал на двойные стандарты Запада в ситуации с Газой. По его словам, западные государства не собираются осуждать кровопролитие в палестинском анклаве и политику израильского руководства. Он также отметил, что российская сторона осуждает движение ХАМАС, но в то же время не приемлет нарушения международного гуманитарного права израильскими властями.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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