В Госдуме обсудят введение классификатора для блогеров

В Госдуме обсудят введение ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для блогеров, профессия которых может быть отнесена к экономической деятельности. Это станет одной из главных тем круглого стола 11 декабря с участием представителей бизнеса и депутатов, выяснили «Известия».

Также в рамках мероприятия планируется обсуждение правовых основ и регулирования деятельности блогеров, целесообразность и возможность добровольной регистрации блогеров в качестве средств массовой информации, создание федерального реестра физических и юридических лиц — недобросовестных организаторов коммерческих бизнес-тренингов и курсов личностного роста.

Модератором мероприятия станет первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Также в мероприятии примут участие вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замминистра экономического развития Максим Колесников, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России Константин Новоселов, помощник начальника Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России по правовой работе Юрий Горянов и другие.

«Блогерство и другие формы инфобизнеса (бизнес–тренер, бизнес–коуч, тренер по личностному росту и др.) давно являются профессиональной деятельностью, которая приносит значительные доходы. Поэтому представители данной профессии нуждаются в соответствующем законодательном статусе», — пояснила «Изветиям» Яна Лантратова.

По ее словам, в сфере цифрового образования сейчас присутствует много ответственных профессионалов, на услуги которых есть запрос у общества. Но вместе с тем в последнее время в России прошло несколько крупных уголовных процессов, связанных с обвинениями в мошенничестве крупных видеоблогеров, занимающихся продажей дистанционных курсов и тренингов, пояснила необходимость регулирования этой сферы депутат.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что наиболее желанными будущими профессиями среди школьников стали сфера искусства (23%) и блогерство (17%). При этом последнему отдают предпочтение ученики 5-х и 6-х классов.