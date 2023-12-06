Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Президент России Владимир Путин 6 декабря заявил, что связи РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Во время встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби он отметил, что государства находятся в непрерывном контакте друг с другом. По его словам, ОАЭ являются главным российским торговым партнером в арабском мире.

«Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень», — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что товарооборот Москвы и Абу-Даби показал за 2022 год рост на 67%. В перспективе по итогам текущего года он может превысить эти показатели.

Путин также подчеркнул, что РФ и ОАЭ продолжают работу над проектами в нефтегазовой сфере, а также созданием предприятий на своих территориях. К тому же между Москвой и Абу-Даби растет уровень промышленного взаимодействия и инвестиционных вложений.

Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в 2024 году. Он выразил признательность Абу-Даби за работу в объединении.

Аль Нахайян, в свою очередь, высоко оценил личную роль Путина в развитии двусторонних отношений. Он заявил, что уровень торгового ненефтяного оборота между странами за прошлый год вырос на 109%.

«В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений», — сказал президент ОАЭ, выразив надежду на продолжение сотрудничества с российской стороной в энергетических и инфраструктурных проектах, а также в вопросах инновационных технологий.

Путин прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. в церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ. По случаю приезда в страну Путина небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага.

После переговоров с лидером ОАЭ Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде российский лидер планирует провести переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.