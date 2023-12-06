В Екатеринбурге пропала мать с двумя детьми

Мать с двумя детьми пропала в Екатеринбурге. Об этом 6 декабря рассказал поисковый отряд «Прорыв» во «ВКонтакте».

По его данным, 33-летняя Ситора Усманова пропала в Октябрьском районе города. С ней вместе были 13-летние мальчик и девочка.

В момент пропажи женщина была одета в куртку бежевого цвета, светлые штаны, серые угги, на голове она носит платок.

Дочь Усмановой носила черную кожаную куртку, желтую шапку, синюю кофту и джинсы. У сына были зеленая куртка, черные шапка и кроссовки.

По информации портала URA.RU, Усманова вела детей, чтобы устроить их в школу, но по дороге они все пропали.

Ранее, 2 ноября, полиция обнаружила в Сочи женщину в неадекватном состоянии и ее испуганного двухлетнего ребенка со следами воска на теле. Об их пропаже заявил житель Москвы, который приходится женщине гражданским мужем. По его словам, она могла состоять в секте.