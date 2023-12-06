Генпрокуратура направила в суд дело о подготовке убийства журналиста Соловьева

Генпрокуратура России направила во Второй Западный окружной военный суд уголовное дело о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает ведомство на своем официальном сайте.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Пронского, Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова и Диниса Абрарова. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце апреля 2022 года ФСБ России пресекла деятельность планировавшей убийство Соловьева террористической группы. Следственный комитет РФ рассказал, что в ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, наркотики и др. Они планировали подорвать машину журналиста.

Отмечается, что некоторые фигуранты дела имели судимости и проходили принудительное лечение. Так, неонацист Василий Стрижаков был один раз судим за наркотики, второй раз — за покушение на убийство. Участники группы были задержаны, а после арестованы.

Кроме того, один из обвиняемых Дружинин заявил, что Соловьева планировали убить из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации по защите Донбасса. По его словам, участникам убийства полагалось вознаграждение в 1 млн рублей от куратора c Украины.

20 октября 2023 года первое уголовное дело в отношении Стрижакова по факту подготовки убийства Соловьева поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве. Уточнялось, что фигуранту вменяется шесть статей Уголовного кодекса РФ.