Евросоюз с февраля 2022 года переплатил за газ около €185 млрд. Такую же сумму ЕС потратил на топливо за пять предыдущих лет, передает телеканал «Известия». Стоимость энергоносителя выросла из-за санкций против РФ. Основные дивиденды от ограничений получили США. С момента введения лимитов на газ из РФ Штаты заработали €53 млрд. Увеличила доходы от поставок газа в ЕС и Великобритания — €27 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.