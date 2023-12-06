Львенка пытались незаконно вывезти из Оренбуржья в Казахстан

Из Оренбургской области на территорию Казахстана пытались незаконно вывезти львенка. Животное обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции при осмотре рефриджератора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в среду, 6 декабря.

«Газель» с живым грузом задержали в районе МАПП «Маштаково» в Первомайском районе. У водителя не было ветеринарного сопроводительного сертификата и документов на приобретение и перевозку львенка, пишет РИА «Оренбуржье».

По словам мужчины, он купил грузовик в Самарской области, а тот, кто ему ее передал, владел авто на основании договора аренды.

Откуда в машине взялся молодой царь зверей, водитель объяснить не смог.

Показания водителя проверяют полицейские, они усмотрели в произошедшем признаки контрабанды. Львенка и перевозчика направили в полицию. За незаконную перевозку животного мужчину уже привлекли к уголовной ответственности. Жизни и здоровью зверя ничего не угрожает, отмечает «Урал56.Ру».