Инфекционист перечислил симптомы микоплазмоза

К основным симптомам микоплазменной инфекции относятся повышение температуры, интоксикация и кашель с насморком. Об этом 6 декабря рассказал РБК врач-инфекционист Николай Малышев.

«Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи всё заканчивается более-менее нормально», — сказал он.

Малышев предупредил, что вакцины от микоплазменной инфекции нет. При этом, как рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, микоплазмоз давно известен и хорошо изучен, отмечает «Газета.Ru».

«Как правило, заболевание протекает благоприятно, но если у человека есть иммунодефицитное состояние, сопутствующие хронические заболевания, в этом случае возможно тяжелое течение. Однако говорить о том, что существует высокий процент летальных исходов, на мой взгляд, несправедливо», — отметил ученый.

Ранее в этот день научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, что микоплазменная инфекция отличается от бактерий и вирусов тем, что не имеет клеточной стенки в мембранах и легко проникает внутрь клеток, становясь внутриклеточным организмом и приобретая устойчивость к антибиотикам.

5 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Отмечалось, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае.

22 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о появлении кластеров пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. Позже, 1 декабря, о случаях заболевания микоплазменной пневмонией сообщили в Германии, а 2 декабря в Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в КНР не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Она указала, что на данный момент неясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.