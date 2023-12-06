Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре

В городе Днепре (бывш. Днепропетровск) на Украине прогремели взрывы. Об этом 6 декабря сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробности произошедшего не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, в Днепропетровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. В 18:13 мск она прекратилась.

Ранее, 2 декабря, издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило также, что в Днепре произошло несколько взрывов. Затем в регионе объявили воздушную тревогу.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.