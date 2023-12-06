Колесо обозрения будет работать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь колесо обозрения «Солнце Москвы» будет работать до трех часов ночи. При этом билеты на праздничные рейсы уже в продаже, об этом сообщили в пресс-службе аттракциона. 1 января колесо обозрения будет работать с 13:00 до 22:00, а 2–8 января — с 11:00 до 22:00, сообщает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.