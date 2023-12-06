Водитель иномарки пострадал при столкновении со строением в Брянске

В Брянске в результате столкновения автомобиля с придомовым строением пострадал автомобилист. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 5 декабря на улице Бежицкой. По предварительным данным, 49-летний водитель кроссовера Honda Crossroad наехал на препятствие в виде придомового строения.

Автомобилист серьезно пострадал и был госпитализирован, пишет NASHBRYANSK.RU. Медики диагностировали у него субарахноидальное кровоизлияние, перелом черепа, закрытую черепно-мозговая травму.

В тот же день в Брянской области на трассе в Карачевском районе «КамАЗ» столкнулся с автомобилями «ГАЗ» и Nissan Qashqai. Погибли три человека, еще один пострадал.