Не сезон для рубля

Декабрь подтверждает репутацию месяца, когда российский рубль чувствует себя неуверенно. По нашим расчетам, если смотреть историческую динамику с 1999-го, то в 66% случаев последний месяц года приносит ослабление нацвалюты, и только в 34% она укреплялась.

Доллар на торгах 6 декабря превысил отметку 93, без особых затруднений преодолев техническое сопротивление вблизи 92,5 рубля. Во многом за новый девальвационный импульс ответственны сезонные факторы. Хотя в целом сразу несколько причин играют против рубля.

Что именно традиционно оказывает давление на нацвалюту в первых числах декабря?

Во-первых, это всплеск бюджетных расходов. Госучреждения стремятся успеть освоить выделенные средства до завершения календарного года. К примеру, на декабрь 2022-го пришлись госрасходы в объеме 6,9 трлн рублей — это пятая часть годовых трат.

По предварительным данным, в этом месяце госрасходы могут составить около 4 трлн рублей, что, с одной стороны, ниже, чем в декабре 2022-го. Но с другой — примерно на треть выше, чем максимальные расходы в предыдущие месяцы этого года. Это способствует увеличению предложения рублей и несет в себе проинфляционные риски.

Параллельно с этим активизируется предпраздничный спрос населения на иностранные деньги для приобретения импортных товаров и на зарубежные поездки. И хотя из-за пандемии и геополитики соотечественники стали реже бывать за границей, в 2023-м отмечается активное восстановление интереса к подобным путешествиям. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), по сравнению с прошлым годом россияне стали выезжать за рубеж на 15–20% чаще, и этот фактор нельзя недооценивать.

Впрочем, и важная базовая опора для рубля в виде цен на нефть становится менее устойчивой. В ноябре стоимость черного золота просела от октябрьских уровней вблизи $90 за баррель Brent в район $80. Этот спад отразился на нефтегазовых доходах бюджета, которые, по оценке Минфина, в минувшем месяце составили 961,7 млрд рублей (на 41% меньше, чем в октябре).

За последние дни Brent ушла ниже $80. Поскольку эти изменения транслируются в динамику курса с временным лагом, до конца года сырьевое снижение еще может оказывать давление на рубль.

При этом своего рода козырем для российской валюты в декабре может оказаться ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ на заседании 15-го числа.

Годовая инфляция в России к концу ноября ускорилась до 7,54%, что выше верхней границы прогноза ЦБ на весь этот год (7,0–7,5%). Ценовое давление практически не оставляет регулятору выбора: ключевую могут увеличить на 1 п.п., до 16%. А может быть, и до 17%. Жесткий курс денежно-кредитной политики продолжит поддерживать рубль через удорожание кредитных ресурсов, тем самым сдавливая спрос на валюту под импорт.

Кроме того, с середины декабря экспортеры, скорее всего, начнут продавать валюту под налоговый период. Часть из них предпочитает заранее аккумулировать рубли под платежи, а не конвертировать их в последний момент.

Каких пределов могут достичь курсы доллара и евро в ближайшие недели и с каким курсом рубля мы можем встретить 2024 год?

С технической точки зрения локальным пределом витка ослабления рубля видится уровень в 95 за доллар, евро может подобраться к отметке 102. Более глубокий девальвационный импульс в декабре представляется маловероятным с учетом силы базовых факторов поддержки — монетарной жесткости и обязательных продаж экспортерами большей части валютной выручки.

Полагаем, что ближе к концу года рубль способен отыграть декабрьские потери, вернув доллар к 89–91, а евро — к 96–98.

Автор — инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

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