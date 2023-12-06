СМИ сообщили о приостановке навигации в Суэцком канале из-за аварии

Движение по Суэцкому каналу приостановлено из-за того, что грузовое судно столкнулось с понтонным мостом. Об этом 6 декабря сообщает телеканал «Al-Qahira Al-Ikhbariya».

Отмечается, что столкновение произошло близ города Исмаилия. Администрация канала уже занимается устранением аварии.

Ранее, 23 августа, два танкера столкнулись в Суэцком канале. Участниками аварии стали судно со сжиженным газом BW Lesmes, перевозившее топливо под флагом Сингапура, и танкер с нефтепродуктами Burri с Каймановых островов. Судоходство после аварии было восстановлено в этот же день.