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Эстония готовит законопроект о введении прилежащей зоны в Финском заливе

Минобороны Эстонии готовит законопроект о введении прилежащей зоны в Финском заливе
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Фото: ТАСС/EPA/FINNISH BORDER GUARD
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Министерство обороны Эстонии готовит законопроект об усилении контроля над морским пространством страны путем введения прилежащей зоны в Финском заливе, сообщил 6 декабря портал государственного телерадиовещания ERR.

«Министерство обороны готовит законопроект о возможности введения прилежащей зоны — части морского пространства, прилегающей к территориальному морю, в котором Эстония может в определенных случаях останавливать и проверять корабли других стран за пределами своих территориальных вод», — заявлено в сообщении.

По словам главы юридического отдела минобороны Лаури Крийсы, прилежащая зона не расширяет территориальное море, а нарушения, на которые можно реагировать в прилежащей зоне, довольно четко ограничены в Конвенции по морскому праву: таможня, налоги, иммиграция, санитарная сфера, а также защита объектов, представляющих историческую ценность.

Крийса отметил, что государство может реагировать только в том случае, если происходящее в прилежащей зоне связано с территорией государства. По его словам, это означает, что нарушение должно было произойти в морском пространстве Эстонии или, по крайней мере, должна существовать такая угроза.

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В январе глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что правительство прибалтийской республики поручило ведомствам «выработать свою позицию» относительно блокировки Финского залива для прохода российских судов. Его слова приводил сайт эстонского МИДа.

В этом же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва исходит в вопросе установления Эстонией прилежащей зоны Финского залива из того, что Таллин будет соблюдать конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и не будет препятствовать проходу российских судов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.

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